St. Juste está em dúvida para o jogo do Sporting contra o Farense, da Taça da Liga. A revelação foi feita por Ruben Amorim na conferência de imprensa prévia ao encontro agendado para as 20h45, desta quarta-feira.



«As duas semanas foram muito boas. Os jogadores tiveram alguns dias para relaxarem e estarem com as famílias. Voltámos ao trabalho e tivemos tempo para trabalhar os nossos princípios, coisa que este ano não tivemos. O Sotiris voltou a seleção e trabalhou connosco, o Dário e o Mateus Fernandes também e tiveram tempo para adquirirem conhecimento dentro do que queremos para a equipa. Mas os outros também porque tiveram muitos jogos e pouco treino. Relembrámos tudo isso. Pena é que o St. Juste esteja em dúvida para o jogo. Acabou de levar uma pancada no joelho e a forma como saiu, não sei como vai ser. Mas treinou e melhorou os índices todos dele. Treinar ajuda sempre as equipas a melhorarem», disse, em conferência de imprensa.



Logo de seguida, o técnico teceu rasgados elogios aos Leões de Faro. «Vamos jogar contra uma equipa de II Liga que é candidata a subir, com jogadores muito experientes e com treinador que conheço bem e que trabalha muito bem a linha defensiva. Pode mudar, tem jogadores como o Pedro Henrique e o Lucão que são referências na frente e nós não tendo uma defesa muito alta, temos de estar preparados para esse tipo de jogo. Se jogar lá o Rui Costa, é diferente. O Vasco é muito rápido e o Pode fez a formação no Sporting. Conhecemos muito bem a equipa do Farense, tivemos tempo para isso. Queremos ganhar e acima de tudo, queremos ter vitórias consecutivas», referiu.



Ao contrário do defesa neerlandês, Dário Essugo vai voltar à titularidade na equipa do Sporting - jogou de início na derrota dos leões em Arouca para a Liga.



«Em relação a quem vai jogar, o Sotiris tem treinado a médio defensivo. Um dos grandes problemas que ele tem é o posicionamento e naquela posição, conseguimos controlar melhor o que ele tem de fazer. Ele tem de começar por ali para passar para outro lado. Mas neste jogo vai jogar o Essugo, tem mais tempo de trabalho e acreditamos muito nele. Temos de os ver. Depois entra o planeamento da próxima época. Vamos aproveitar cada minuto para melhorar sabendo que o objetivo não é rodar nem ver ninguém. O objetivo é ganhar. O Essugo é o jogador que me dá mais garantias para ganhar o jogo», sublinhou.