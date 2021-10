Ruben Amorim está determinado em vencer o Famalicão nesta terça-feira na estreia da atual edição da Taça da Liga, em que os leões vão procurar defender o troféu conquistado na época passada. Para isso, o treinador anuncia que vai apresentar a melhor equipa, uma vez que um empate pode deixar os leões desde já com um pé fora da prova.

«No ano passado foi o primeiro troféu, queríamos conquistar um troféu, foi muito marcante para nós, equipa técnica. Agora a responsabilidade é mesma do ano passado, estamos no Sporting, precisamos de ganhar títulos. Mas não é por sermos os campeões em título que temos mais responsabilidade. É importante ir à Final Four, são as fases finais das competições e o Sporting tem de lá estar. Para isso tem de vencer uma equipa que ainda não vencemos», começou por destacar o treinador em declarações à Sporting TV.

De facto, o Sporting, desde a chegada de Ruben Amorim, ainda não conseguiu vencer o Famalicão e, já esta temporada, no final de agosto, empatou 1-1 em jogo da 4.ª jornada da Liga. «É uma equipa muito boa, que vem moralizada com uma vitória, mas jogamos em nossa casa e temos todas as condições para ganhar o jogo porque aprendemos com o último jogo. Vamos estar preparado para dar uma resposta melhor», comentou.

O Famalicão já defrontou o Penafiel para a Taça da Liga e acabou por golear a equipa da II liga por 5-0. Um resultado que obriga os leões a vencerem esta terça-feira, uma vez que, em caso de empate, teriam de marcar de vencer por uma diferença superior a cinco golos no segundo jogo.

«O Famalicão, com o jogo que fez antes, dá-lhe a possibilidade de ter um resultado diferente que nos obrigaria a ir a Penafiel e a ter de marcar muitos golos. Todos os jogos são difíceis, é mais um que temos de ganhar. Não podemos pensar no próximo jogo, temos de vencer e é isso que vamos tentar fazer», prosseguiu.

O Sporting vem de uma série de quatro vitórias consecutivas em três competições diferentes. «Vale o mesmo que digo para as competições europeias. Isto muda tudo de um momento para o outro, podemos sempre ganhar o próximo jogo. Quando acabar este jogo estamos sempre convencidos que vamos ganhar o próximo. Esse é o nosso pensamento, temos de nos focar no que temos de fazer, nos nossos posicionamentos, no que é que fizemos de mal lá em Famalicão, principalmente na segunda parte. Foi esse o nosso foco», esclareceu.

Tendo em conta que para a semana regressa a Liga dos Campeões, o Sporting vai continuar a jogar a um ritmo intenso, de três em três dias. «Obviamente que temos de fazer uma gestão do plantel, mas se formos ver a equipa, os jogadores que estavam no banco, muitos deles são titulares. O Feddal não jogou e é titular, o Matheus Nunes também, o Neto só saiu porque teve uma lesão. Se formos ponto a ponto não há realmente uma equipa titular, mas claro que há jogadores que são sempre muito importantes e que aparecem em certos momentos da época, mas todos os jogadores, se olharmos para o plantel do Sporting, podem ser titulares nesta equipa e nós vamos apresentar a melhor equipa para vencer o Famalicão», referiu.

O Sporting vai fazer sete jogos em casa, intervalados apenas com uma deslocação a Paços de Ferreira no próximo mês. «Vamos temos o nosso público, apesar de o ano passado termos sido tão fortes fora de casa como em casa. O único problema é do Afonso que trata do relvado e está preocupado com esta série de jogos. De resto é ganhar os jogos, sabemos que há pressão, sabemos que o público empurra-nos para a vitória, mas também sabemos que se não estivermos ao nosso nível, que tem muito a ver com a intensidade no jogo, eles vão demonstrar que não chega», destacou ainda o treinador.