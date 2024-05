Sebastian Coates reagiu pela primeira vez à derrota sofrida diante do FC Porto, a contar para a final da Taça de Portugal, por 2-1 (após prolongamento).

Com uma mensagem dirigida aos adeptos leoninos, em jeito de agradecimento pelo apoio demonstrado durante a época, o internacional uruguaio afirmou ainda que a equipa deu tudo o que tinha em todos os jogos.

«Obrigado companheiros, amigos, equipa. Com muitas adversidades acabámos a época com a nossa identidade e demos luta até ao último minuto, sempre a acreditar nas nossas capacidades. Obrigado a todos pelo apoio e não esquecer que em 2023/24, o campeão é o Sporting Clube de Portugal», pode ler-se no texto escrito por Coates.