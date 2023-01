O Sporting partilhou nas redes sociais um vídeo com imagens do dérbi de domingo com o Benfica.

Entre perspetivas diferentes daquilo que se viu durante o jogo, são também mostrados, como é habitual, momentos dos bastidores da equipa de Ruben Amorim.

Jogadores compenetrados antes de um jogo de alta tensão, um balneário decorado a verde, Ruben Amorim a cumprimentar crianças equipadas à Benfica.

É possível ver tudo isso e também um gesto bonito de Francisco Trincão já depois do jogo. Quando as equipas recolhiam aos balneários, o extremo do Sporting parou junto ao túnel e entregou a camisola a um jovem adepto leonino que assistiu à partida na bancada destinada a sócios e adeptos do Benfica. O Sporting não ganhou, mas certamente saiu da Luz a sentir-se um vencedor.