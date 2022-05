Ainda passou por um susto, mas a Seleção Nacional de sub-17 ficou mais perto de garantir a qualificação para os quartos de final do Europeu da categoria. E fê-lo com com nova vitória convincente, desta feita ante a Suécia (4-2).

Tal como frente à Escócia, os comandados de José Lima entraram com o pé esquerdo na partida: logo aos sete minutos, Jardell Kanga aproveitou a passividade da defesa portuguesa e deu vantagem aos suecos.

O que se seguiu, no entanto, foi uma demonstração de qualidade e talento.

Portugal foi paciente na aproximação à baliza adversária e foi recompensado. Bastaram, de resto, 15 minutos.

Aos 32 minutos, Martim Fernandes teve pés no lado direito do ataque e Rodrigo Ribeiro teve cabeça para fazer um empate que dava mais alguma justiça ao resultado. Daí até ao 3-1 foi um ápice.

Cinco minutos depois do 1-1 do avançado do Sporting, João Veloso, médio do Benfica, «mascarou-se» de Quaresma e rematou de trivela para o 2-1, antes de Afonso Moreira fazer o 3-1 em cima do intervalo.

Apesar do percalço inicial, a seleção portuguesa foi para as cabines numa situação bem tranquila.

E essa tranquilidade notou-se em campo. Os jovens lusos não precisaram de carregar muito no «acelerador» para manterem o controlo das operações e até ampliarem elevarem o resultado para a goleada: coube a João Veloso, a bisar, o papel de fazer o 4-1, à hora de jogo.

Só nova desatenção da defensiva das quinas permitiu à Suécia reduzir a desvantagem, e curiosamente por um português: Leonardo de Oliveira, luso-sueco que joga no Famalicão, fez o 4-2 a dez minutos dos 90 e fechou as contas do jogo.

Portugal voltou a demonstrar qualidade e ficou a um passo dos quartos de final: um empate basta à Seleção Nacional para garantir o primeiro no último jogo, frente à Dinamarca. Mesmo uma derrota não atira os jovens portugueses para fora da competição, mas aí a luta poderá ser a três, se a Suécia vencer a Escócia também na última ronda.