A seleção portuguesa de sub-17 venceu a Albânia, por 3-0, na primeira jornada do Grupo 5 da primeira fase de apuramento para o Euro 2024, em Rio Maior.

Eduardo Felicíssimo (34m), Rui Silva (68m) e Rafael Mota (70m) apontaram os golos da seleção comandada por João Santos, que pode confirmar a qualificação para a etapa seguinte já no jogo com Montenegro, marcado para sábado (15h00), no Campo da Mata, em Caldas da Rainha.

Para a etapa seguinte, apuram-se os dois primeiros de cada um dos grupos, mais os cinco melhores terceiros classificados.