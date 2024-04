França, Espanha e Inglaterra serão os adversários da seleção de sub-17 na fase final do Campeonato da Europa da categoria realizado, esta quarta-feira, no Chipre, país anfitrião da prova que vai decorrer de 20 de maio a 5 de junho.

«É um grupo difícil, como já esperávamos. Aqui não há equipas fáceis, há umas que têm currículo maior do que outras. O sorteio é o que é, não vale a pena estar a escamotear isso. Calhou-nos este grupo, é este grupo que temos que defrontar. Já tivemos sucesso com algumas destas seleções ainda esta época, nomeadamente a Espanha e a Inglaterra. Com a França ainda não jogámos. Se nós estamos preocupados, acreditamos que as outras seleções também hão-de estar connosco», destacou João Santos que esteve presente no sorteio.

A seleção portuguesa ficou inserida no Grupo D depois de ter vencido a Ronda de Elite com um registo cem por cento vitorioso, com triunfos sobre a República da Irlanda (4-1), Croácia (3-0) e Alemanha (3-2).

Na primeira fase de qualificação, os comandados de João Santos também já tinham vencido a Albânia (3-0), Montenegro (6-1) e Chéquia (2-0).

O sorteio ditou os seguintes grupos:

Grupo A

Chipre

Ucrânia

Sérvia

Chéquia

Grupo B

Dinamarca

Áustria

Croácia

País de Gales

Grupo C

Itália

Suécia

Eslováquia

Polónia

Grupo D

França

Portugal

Espanha

Inglaterra