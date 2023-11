A seleção portuguesa de sub-17 goleou este sábado Montenegro, no campo da Mata, nas Caldas da Rainha, por 6-1 e, desta forma, garantiu a presença na ronda de elite de apuramento para o Europeu2024.

Em jogo referente à segunda jornada do Grupo 5 da primeira fase de apuramento para o Campeonato da Europa, a seleção liderada por João Santos construiu o volumoso resultado com golos de Gabriel Silva, que bisou, Cardoso Varela, João Trovisco, Afonso Vieira e Denilson Santos, enquanto Montenegro beneficiou de um autogolo de Afonso Meireles no início da segunda parte.

Com esta goleada, a seleção portuguesa, que na primeira jornada já tinha ganho à Albânia (3-0), vai disputar a vitória no agrupamento com a República Checa.

Portugal soma, agora, os mesmos seis pontos do que os checos, que vai defrontar no próximo dia 21 (terça-feira. 16h00), no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, no encerramento da primeira fase.

O Campeonato da Europa do escalão vai realizar-se, entre 25 de maio e 5 de junho do próximo ano, no Chipre.