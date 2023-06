O norueguês Espen Eskas vai apitar a estreia de Portugal no Euro sub-21 frente à Geórgia, numa partida da primeira jornada do grupo A, informou a UEFA.



O árbitro, de 34 anos, vai ter como assistentes os compariotas Jan Erik Engan e Isaak Elias Bashevkin enquanto o albanês Juxhin Xhaja foi designado para desempenhar funções de quarto árbitro, num torneio sem recurso ao sistema de VAR.

Internacional desde 2017, Espen Eskas já dirigiu 20 jogos esta temporada, entre os quais a vitória da seleção principal portuguesa sobre o Liechtenstein (4-0), em 23 de março, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, no início do Grupo J de qualificação para o Euro2024.



A partida de estreia de Portugal frente à Geórgia está agendada para as 17h00, na próxima quarta-feira, em Tbilisi.