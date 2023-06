Paulo Bernardo defendeu esta quarta-feira que a Seleção Nacional de sub-21 precisa de soltar-se mais diante da Inglaterra, em jogo dos quartos de final do Europeu da categoria.

Portugal, refira-se, garantiu o apuramento na terça-feira, depois de uma vitória sofrida diante da Bélgica, por 2-1.

«Sabemos que ainda temos muito mais futebol para mostrar a nossa qualidade. Estamos com um espírito enorme, as coisas têm melhorado de um jogo para o outro e queremos que assim continuem no próximo jogo», disse, em conferência de imprensa, citado pela Lusa.

«O jogo começa 0-0 e serão duas belíssimas equipas em campo. Sabemos que temos de estar ao nosso melhor, mas eles também vão estar. Por isso, [o resultado] vai cair para a equipa que mostrar mais querer e mais qualidade», prosseguiu, sobre a Inglaterra.

Os elogios ao conjunto inglês continuaram: «Eu, pelo menos, já vi uma partida da Inglaterra, que vai jogar hoje [com a Alemanha, no fecho da primeira fase] e podemos aproveitar para ver. Eles têm diversos craques, jogam muito bem e são uma bela equipa. Teremos de estar ao nosso melhor nível para passar.»

O médio que pertence ao Benfica destacou a união da equipa orientada por Rui Jorge e confessou que a vitória sobre a Bélgica trouxe algum alívio ao grupo.

«Somos uma equipa bastante unida, tanto por parte de quem joga, como por aqueles que começam no banco ou os que nem sequer tiveram um minuto ainda. Trabalhamos todos para o mesmo lado e vai ter de ser assim até ao fim para que possamos ser campeões.»

«Foi um grande dia para nós, já que lográmos o primeiro grande objetivo. Ficámos muito contentes e festejámos o que tínhamos a festejar, mas estamos focados no jogo com a Inglaterra. A festa não foi assim tão grande, porque não ganhámos nada. Foi bom e deu para respirar um pouquinho», acrescentou.