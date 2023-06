Portugal apurou-se na terça-feira para os quartos do final do Europeu de sub-21, mas fê-lo como segundo classificado do grupo A: por isso, vai defrontar a Inglaterra no domingo (17h00).

Ora, de resto, a Seleção Nacional já tem o caminho definido até uma eventual final, a qual se joga no dia 8 de julho, sábado.

Se ultrapassarem a equipa inglesa, os comandados de Rui Jorge defrontam o vencedor da eliminatória entre Geórgia e Israel: essa partida, das meias-finais, está agendada para o dia 5 de julho, quarta-feira, às 17h00 – na Arena Batumi.

Se garantir o passaporte para o jogo decisivo, Portugal joga a final do Euro sub-21 no tal dia 8 de julho, novamente às 17h00 e novamente na Batumi Arena.

Espanha e Ucrânia já garantiram igualmente a presença nos quartos de final, restando nesta altura duas vagas por preencher.

O CAMINHO DE PORTUGAL SE CHEGAR À FINAL

Quartos de final : Inglaterra-Portugal, 2 de julho, 17h00 (Arena Shengelia)

Meias-finais : Geórgia/Israel-Inglaterra/Portugal, 5 de julho, 17h00 (Arena Batumi)