Marco Leite, adjunto de Jorge Costa no Aves SAD, em conferência de imprensa, depois da derrota diante do Benfica (1-4), no Estádio da Luz, em jogo da última jornada da fase de grupos da Taça da Liga:

Análise ao jogo? O Aves começou a ganhar, mas chegou ao intervalo já a perder.

- Começamos a vencer, creio que o resultado peca por ser excessivo. Tivemos oportunidades para fazer mais golos, mas não o fizemos, Começámos a ganhar o jogo e sofremos dois golos que, na minha opinião, não deveríamos ter sofrido. De resto, acho que nós estivemos sempre muito bem. O Benfica respeitou-nos porque entrou com o melhor onze com exceção do Tomás Araújo. Os nossos jogadores estão de parabéns, voltaram a fazer o lhes tinha sido pedido, mas o Benfica desequilibrou com as suas individualidades, com o seu jogo, com a profundidade. Em algumas partes do jogo arriscava a dizer que nós até estivemos mais em cima do Benfica e o Benfica jogou mais no contragolpe. Estamos muito satisfeitos com a nossa equipa.

O Aves SAD manteve a identidade que tem mostrado na II Liga, mas não terá pago caro por isso?

- Viemos aqui com a identidade com que temos lutado na II Liga, gostamos de pressionar alto e hoje, com a ânsia de querer outro resultado, acabámos por nos expor um bocado. A identidade da equipa está lá e vamos continuar a tê-la.

Mensagem de Natal?

- Queria agradecer aos adeptos do Aves que estiveram aqui em número significativa e desejar a todos um bom Natal.