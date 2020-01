Nos minutos finais da meia-final da Taça da Liga entre Vitória de Guimarães e FC Porto, os minhotos viram o golo que daria o empate ser anulado. Diogo Costa saiu da baliza, não conseguiu agarrar a bola e permitiu o golo de João Pedro. Contudo, o lance foi invalidado pelo VAR devido a uma falta do jogador vimaranense sobre o guarda-redes portista.



Após essa partida, Sérgio Conceição esteve à conversa com o jovem português e atribuiu-lhe a responsabilidade de se dirigir aos companheiros na habitual roda dos portistas. Esta sexta-feira, na véspera da final da prova contra o Sp. Braga, o técnico dos dragões explicou a conversa e saiu em defesa de Diogo Costa.



«Falei com ele sobre situações de jogo que aconteceram, não teve a ver com o lance. Não lhe dei um abraço mais forte nem ele falou na roda pelo que aconteceu. Não somos meninos, somos homens. Caso contrário parecia que todos os jogadores eram de cristal e ficavam perturbados ao mínimo erro. Isto é para homens, para jogadores feitos. Ele fez o que tinha a fazer, decidiu que tinha de sair e, na minha opinião, saiu bem. Falou na roda porque tinha de falar, estava estipulado dessa forma. Às vezes falam jogadores que não jogam, outras vezes estamos calados, depende da minha azia», referiu, entre risos.