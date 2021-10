Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na flash interview da Sport TV2, após a derrota nos Açores (3-1) que deixou a sua equipa de fora da final-four da Taça da Liga:



«Há sempre mérito de quem ganha e demérito de quem não faz mais para ganhar. Entrámos bem na partida, a controlar o jogo. Houve uma falta sobre o Marko [Grujic] e na zona onde ele deveria estar, não estava porque saiu. Depois sofremos o golo numa segunda bola. Trabalhámos para ele estar naquela zona onde é muito forte. Sofremos, mas já tínhamos criado uma ou outra ocasião. Fomos ineficazes, tivemos situações para não perder o jogo. Temos de dar mérito ao Santa Clara.



Sobretudo a ganhar, os jogadores do Santa Clara tiveram uma agressividade no jogo muito interessante, estiveram muito focados e concentrados nas suas tarefas. Nós não estivemos tão bem nesse capítulo e o responsável sou. Assumo isso. Em momentos-chave do jogo o adversário aproveitou e marcou. Tivemos ocasiões mais do que suficientes para dar a volta ao jogo e ter outro resulto. Hoje em dia, a concentração competitiva, o foco e a forma de estar alerta em todos os momentos e não cometer erros individuais é fundamental. Parabéns ao Santa Clara, foi melhor do que nós em alguns capítulos fundamentais para ganhar um jogo de futebol.



Mudei praticamente dez jogadores. Disse na antevisão que o grupo me dá essas garantias, percebendo que as rotinas não estão tão oleadas como a equipa que joga mais minutos. Isso é óbvio. Eles têm qualidade e tínhamos qualidades para dar mais. Queria oferecer o troféu ao presidente e ao clube. É a primeira vez que falho a fina-four. Temos de dar mérito ao Santa Clara.»