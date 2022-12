Luís Freire, treinador do Rio Ave, em declarações na sala de imprensa do estádio vila-condense, após a derrota por 2-0 contra o Sporting, em jogo da segunda jornada do grupo B da Taça da Liga:



«Tenho de dar uma palavra aos jogadores. Eles trabalharam muito para jogarmos olhos nos olhos com o Sporting. O Sporting é uma equipa muito bem trabalhada, que gosta de jogar, de ter bola, enfim, é das mais fortes em Portugal.



Fomos muito corajosos. Tentámos condicionar o Sporting e os primeiros 30 minutos foram muito equilibrados. Tentámos ao máximo ter bola e descobrir os espaços que queríamos e que eles abriram um pouco no início.



Fizemos um bom jogo na primeira parte com e sem bola. Sobre a evolução que queria ver na equipa... em Alvalade não discutimos assim o jogo. Ao intervalo estava satisfeito, mas sabia que na segunda parte teríamos de ter mais bola.

Era importante o Sporting sentir que era difícil, mas partimos um pouco o jogo. Tivemos aquele remate do Leo [Ruiz] perto da baliza do Sporting. No lance seguinte, sofremos. Os meus jogadores ficaram mais frustrados e o adversário ganhou ânimo.



O Sporting arrumou o jogo com o 2-0 apesar de termos tentado discutir até ao fim. Os jogadores tiveram uma atitude top, estou muito orgulhoso deles. Tivemos lances para fazer o 1-0, mas o Sporting marcou porque também criou oportunidades. Quem marcasse primeiro, iria ficar por cima. O Sporting marcou e ficou mais confortável. Tivemos a atitude certa e vamos continuar a evoluir.



Perdemos contra uma grande equipa. Parabéns aos meus jogadores, a atitude é esta. Estes jogadores ainda podem dar mais.



Faltou rematar mais à baliza? Concordo. Mas fomos capazes de equilibrar o jogo com posse de bola e ao pressionar o Sporting. Tivemos o Leo [Ruiz] isolado e um remate a rasar o poste. Concordo, mas para isso teríamos de ter mais bola. Não podíamos ter partido tanto o jogo. Não é fácil desgastar o Sporting. É preciso metê-los a correr para trás e depois procurar a baliza. Não fomos tão perigosos nas bolas paradas nem no contra-ataque como habitualmente somos embora a organização ofensiva tenha sido positiva.»