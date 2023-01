Pedro Porro é titular na equipa do Sporting para o Clássico da Taça da Liga diante do FC Porto. Por sua vez, Sérgio Conceição aposta em Pepê de início, brasileiro que irá jogar com Taremi no ataque do campeão nacional.



De resto, Ruben Amorim apresenta um onze mais próximo daquele que tem sido mais utilizada esta temporada. Nota apenas para a inclusão de Pote no trio de ataque junto a Paulinho e Edwards - Trincão começa no banco depois de ter falhado a meia-final devido a doença.



Por seu turno, Cláudio Ramos continua como dono da baliza portista. Eustáquio volta a ocupar o lugar do lesionado Grujic, embora a maior surpresa seja a inclusão de Pepê no ataque, passando Toni Martínez para o banco de suplentes.



As equipas oficiais para a final da Taça da Liga:



SPORTING: Adán, Inácio, Coates e Matheus Reis; Porro, Ugarte, Morita e Nuno Santos; Pote, Paulinho e Edwards.

Suplentes Sporting: Franco Israel, St. Juste, Trincão, Fatawu, Tanlongo, Arthur, Esgaio, Jovane e Chermiti.



FC PORTO: Cláudio Ramos, João Mário, Pepe, Marcano e Wendell; Otávio, Eustáquio, Uribe e Galeno; Pepê e Taremi.



Suplentes FC Porto: Diogo Costa, Fábio Cardoso, Veron, Zaidu, Rodrigo Conceição, Namaso, Toni Martínez, Gonçalo Borges e Folha.