O Sporting inicia nesta quinta-feira a participação na Taça da Liga com a receção ao Farense a partir das 20h15.

Hidemasa Morita é baixa confirmada nos leões e Ruben Amorim vai ter, forçosamente, de meter no miolo do terreno. Numa altura em que a malha competitiva é densa, são expectável várias mexidas no onze dos lisboetas, mas certa é a presença de Gyökeres nas opções iniciais.

O Farense chega a Alvalade já com 3 pontos, depois de ter vencido o Tondela. Uma vitória dos algarvios termina com as contas do Grupo C.

Este é o segundo duelo entre Sporting e Farense em 2023/24: no outro, em Faro, a equipa de Alvalade venceu por 3-2.

