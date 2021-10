Depois de ter reduzido, o Famalicão ainda voltou a marcar ao Sporting no período de descontos. No entanto, o lance foi invalidado por fora de jogo.



Ricielli aproveitou uma hesitação de Virgínia e de Neto para marcar, mas beneficiou de posição irregular aquando do passe de cabeça de um colega. A equipa de arbitragem anulou prontamente o lance.



