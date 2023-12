O Nápoles não passa dos oitavos de final da Taça de Itália há três anos e, na presente edição, caiu com contornos de escândalo, goleado em casa, pelo modesto Frosinone, 13.º classificado da Série A, que marcou quatro golos sem resposta no Estádio Diego Armando Maradona.

Um verdadeiro pesadelo para Mário Rui e companhia, depois de uma primeira parte que até foi equilibrada, apesar das nove alterações promovidas pelo treinador Walter Mazzarri. O Nápoles chegou a festejar um golo de Giovanni Simeone, mas este acabou anulado, pelo VAR, por mão de Jesper Lindstrom.

Foi no momento em que o treinador do Nápoles lançou as principais peças que tinha deixado no banco, já na segunda parte, que o campeão de Itália se foi definitivamente abaixo.

Di Lorenzo rendeu Mário Rui, enquanto Lobotka, Kvaratskhelia e Victor Osimhen também foram chamados à contenda, mas foi nesta altura que o atrevido visitante marcou o primeiro golo da noite, aos 65 minutos, por Barrenechea.

Mais cinco minutos e o Frosinone voltou a marcar, desta feita, por Giuseppe Caso. O Nápoles começava a ficar apertado.

O campeão italiano arriscou depois tudo nos instantes finais, mas acabou por conceder mais dois golos, já em período de compensação, primeiro num penálti, convertido por Cheddira, antes de Harroui fixar o resultado final num escandaloso 4-0.

O Frosinone junta-se, assim, à Fiorentina e à Lazio, as outras equipas já apuradas para os quartos de final da Taça de Itália.