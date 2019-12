O Varzim está de volta, 12 anos depois, aos quartos de final da Taça de Portugal e a proeza foi festejada pela equipa orientada por Paulo Alves com os adeptos, no final do encontro, ainda em pleno relvado do Estádio do Varzim Sport Club.

No agradecimento dirigido aos espetadores nas bancadas, a equipa poveira viu retribuída a prestação em campo - vitória por 2-1 após prolongamento - com cânticos e palmas.

