Na projeção de novo encontro com o Benfica, desta feita fora e para os "oitavos" da Taça de Portugal, o treinador do Sp. Braga, Artur Jorge, garante que a sua equipa está preparada para vencer um adversário «fortíssimo». Contudo, a conferência de imprensa foi dominada pelo rescaldo ao empate caseiro dos bracarenses com o Vitória de Guimarães (1-1).

«O sentimento de frustração é sinal de crescimento», disse, recusando qualquer quebra de ânimo. Aliás, prosseguiu Artur Jorge, o Sp. Braga está preparado para encarar «com grande ambição e confiança» os duelos com Benfica, FC Porto e Sporting, para Taça de Portugal, campeonato e Taça da Liga, até ao final de janeiro.

Sem desvendar se Al Musrati, Bruma e Álvaro Djaló vão a jogo na Luz, o técnico lembrou a última partida com as águias, em dezembro, a contar para a Liga.

«Foi um jogo equilibrado, tivemos algum ascendente, mas pode também pode ter sido em consequência de termos ido em busca do resultado muito cedo», lembrou, salientando a importância do golo madrugador de Tengstedt aos três minutos.

O «faroeste» digital e o dérbi do Minho

Nesta conferência de imprensa, o técnico do Sp. Braga deixou ainda um recado para os adeptos, face às críticas a Abel Ruiz quanto a uma oportunidade desperdiçada frente ao Vitória de Guimarães.

«Temos um problema [no futebol] relacionado com a memória curta e a sanidade mental de todos nós. Sabemos que são momentos que fazem a diferença, mas temos que lembrar quando o Abel foi importante para nós. Essa não é a melhor forma de acarinhar quem é dos nossos», criticou Artur Jorge.

Contudo, o "desabafo" do técnico dos bracarense ainda não havia terminado: «Escondemos a cabeça na areia para podermos seguir em frente. Vivemos num mundo do faroeste, mas as armas estão atrás do computador, nas redes sociais, e isso preocupa-me imenso. Tenho um trabalho tremendo com os meus jogadores, muitas vezes individualizado, e eu sinto esse desconforto deles. A sanidade mental dos jogadores tem impacto na sua performance e no seu rendimento».

Sp. Braga e Benfica medem forças a partir das 20h45 desta quarta-feira, no Estádio da Luz. Na época passada, as equipas também se defrontaram na Taça de Portugal, mas nos "quartos", com os minhotos a receberem e a vencerem os encarnados nos penáltis.