Declarações de Vitinha à Sport tv, depois da vitória do Sp. Braga sobre o Santa Clara, por 6-0:

«Foi um excelente jogo de toda equipa. Fiquei muito feliz por ajudar com quatro golos e agora quero continuar a trabalhar bem para aproveitar as oportunidades. É diferente marcar na equipa principal, mas o meu objetivo é fazer um bom trabalho, seja na equipa B ou na equipa principal. Agradeço a toda estrutura do Sp. Braga, aos treinadores, aos meus colegas e aos adeptos por todo o apoio que me têm dado. Fiz quatro golos, continuei a trabalhar para fazer mais golos, não consegui fazer, mas nos próximos jogos há mais golos»