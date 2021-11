Declarações do treinador do Sporting, Ruben Amorim, à SportTV, após a vitória por 2-1 sobre o Varzim, em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal:

«O Varzim teve muito mérito. Obviamente, podíamos ter sido melhores. Poderíamos não ter dividido tanto o jogo, não entrar um bocadinho nas quezílias, principalmente na primeira parte. Só beneficiou o Varzim.»

«Obviamente que não foi um jogo bem conseguido da nossa parte. Agora, meter jogadores… é como em Paços metemos o Tabata e resolvemos o jogo. Quem está no banco tem de ajudar e faz parte do dia-a-dia da nossa equipa.»

«Podíamos ter controlado melhor as transições. Notou-se, porque mexemos muito na defesa e é difícil para eles. O Feddal jogou no meio e isso tira algumas rotinas, mas também, na segunda parte, o Varzim não teve ocasiões. Na primeira teve algumas saídas. Jogos da Taça são complicados, o Varzim organizou-se bem, equipa motivada.»

[Jovane:] «É o mais preocupante do jogo, a grande tristeza do jogo. O Jovane é um jogador que já passou por muito e essa é a grande preocupação do jogo. Lesão grave? Não sei, o Porro também pensávamos que era grave e não durou uma jornada. Aconteça o que acontecer, estamos aqui e ele vai ser importante.»