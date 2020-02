O Famalicão anunciou esta terça-feira, em comunicado, que a lotação para o jogo desta terça-feira frente ao Benfica está esgotada.

Os famalicenses aconselham os adeptos a chegar atempadamente, com a abertura das portas marcada para as 19h15. O jogo tem pontapé de saída às 20h45 no Estádio Municipal da cidade.

Recorde-se que o Famalicão defronta esta noite o Benfica, em jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. Na primeira partida da eliminatória, na Luz, os encarnados triunfaram por 3-2.