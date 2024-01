Vítor Campelos, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa, após vitória por 3-1 frente ao Amarante:

«Foi um jogo que sabíamos que ia ser difícil, como todos os jogos da Taça, onde as equipas de escalões inferiores se agigantam. Fizemos algumas alterações e demos oportunidade a alguns jogadores que fazem parte do plantel e que contamos com eles. Apostamos no Miro, foi importante porque a formação está a trabalhar muito bem.

Entrámos bem, fizemos um golo, controlámos sempre o jogo, mas sabíamos que o adversário iria acreditar enquanto o resultado estivesse pela margem mínima. Deveríamos ter sido mais rápidos, criar mais oportunidades e acabámos por sofrer um golo num pormenor. Os jogadores que entraram acrescentaram qualidade à equipa vencemos de forma justa. Uma palavra para os adeptos do Amarante que estiveram cá em grande número e isto é a festa do futebol.

[o que pode vir agora?] Ainda não sabemos todas as equipas que vão continuar. Temos preferência de jogar em casa, até porque gostávamos de chegar o mais longe possível na Taça e, com exceção dos grandes, queremos jogar em casa.

[os detalhes] Os detalhes são momentos de desconcentração individual e que podemos evitá-los estando mais concentrados. Isso é com o trabalho e falar com os jogadores para estarem mais ligados e serem mais pragmáticos. Se fizermos uma retrospetiva aos golos que sofremos percebemos que foram por erros não forçados e com toda a certeza estaríamos mais descansados na tabela classificativa».