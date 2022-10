FIGURA: João Faria

O Varzim jogava em casa emprestada, mas João Faria não. Barcelense de gema e capitão dos poveiros, o central foi o herói da Taça ao marcar o golo que tombou o gigante. João Faria, curiosamente formado no Gil Vicente, mostrou-se líder na defesa, sobretudo quando o Sporting pressionou nos momentos finais e era preciso resistir. Lá na frente, coube-lhe o papel principal. Uma noite inesquecível, provavelmente a mais memorável da carreira do defesa de 32 anos.

--

MOMENTO: minuto 70. O tombo gigante

Dois minutos antes, o Varzim já havia ameaçado, com um remate à meia-volta de Vilela na área. Mesmo com o Sporting a pressionar lá na frente, a equipa poveira nunca perdeu o sentido da baliza adversária. E acabou por ser premiada pelo destemor quando num livre os centrais subiram à área e o capitão João Faria apareceu para ser feliz. Uma festa imensa dos «lobos do mar», um tombo gigante para os leões.

--

OUTROS DESTAQUES:

Tito Júnior

Competente a defender, exuberante a atacar. O lateral guineense foi dos que mais se destacou na equipa do Varzim. Pela amostra de hoje, diante de um adversário com alto grau de dificuldade, justifica uma oportunidade nos campeonatos profissionais.

Ricardo Nunes

Antigo guarda-redes do FC Porto já superou a maior das batalhas, quando enfrentou um problema oncológico. Agora, aos 40 anos, em final de carreira, o guarda-redes mereceu viver uma das noites mais felizes da sua vida desportiva. Fez um punhado de boas defesas e transmitiu confiança à equipa.

--

Marcus Edwards

Endiabrado pelas alas ou pelo meio, o inglês foi o grande acelerador do jogo ofensivo leonino. A suas mudanças de velocidade criavam perigo, deixando a defensiva varzinista em permanente alerta. Saiu a meia-hora do final e o Sporting acabou por não mostrar melhores ideias sem ele em campo.

Fatawu

Entrou com a corda toda e logo na primeira vez que teve a bola nos pés visou a baliza contrária: fletiu para dentro e disparou fortíssimo às malhas laterais. Até ao final, sobre a direita, mostrou velocidade e qualidade técnica, mas foi insuficiente.