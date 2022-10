Declarações de Tiago Margarido, treinador do Varzim, após eliminar o Sporting da Taça de Portugal:

«Sabíamos que o estado anímico do Sporting não era o melhor. Na bola parada detetámos algumas debilidades que poderíamos aproveitar. O facto de o Sporting nos ter empurrado tem que ver com a qualidade que tem, não esquecer que é uma equipa que joga Champions, pelo grande treinador que o Ruben Amorim é, está no top-3 dos treinadores portugueses. Resistimos como pudemos.

Surpreendeu-nos a equipa inicial do Sporting. Achámos que iam fazer mais alguma rotação. Fizeram-nos passar mal naqueles primeiros minutos. Conseguimos estabilizar a equipa, manter um pouco mais a bola e ganhar confiança no jogo. O Sporting esteve por cima, teve mais bola, a qualidade dos jogadores empurrou-nos para trás.

Temos de mudar o nosso chip. No sábado temos um jogo importante para a Liga 3 [receção ao Montalegre]. Na próxima jornada da Liga 3 queremos jogar no nosso estádio. E na próxima eliminatória da Taça também, felizmente.

Procuramos ir o mais longe possível na Taça de Portugal. Quanto mais acessível o adversário, melhor.»