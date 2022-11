Sensação no principal escalão do futebol português, este ganso de Filipe Martins é avesso a surpresas na Taça de Portugal.

Na receção ao Valadares Gaia, em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal, o Casa Pia venceu por 2-0, sem qualquer margem para contestação, e carimbou a presença nos oitavos.

O FILME DO JOGO.

Identidade intocável

O Casa Pia, reforçamos, tem sido a maior surpresa da Liga, e talvez esta tarde/noite, curiosamente, se tenha percebo ainda mais o porquê. É que esta equipa de Filipe Martins nunca perde a identidade.

O adversário era perigoso, ou não tivesse eliminado o Desp. Chaves, uma equipa de Liga, na eliminatória anterior. Ainda assim, Filipe Martins não hesitou em dar a titularidade a vários nomes que não têm sido opção regular no conjunto de Pina Manique. Demonstração clara de confiança.

Em relação à vitória em Braga, ante o Sporting local, só houve de resto dois sobreviventes no onze inicial: Zolotic e Rafael Martins.

Mas este Casa Pia é sério frente a todas as equipas e em todos os contextos.

Os gansos entraram comprometidos no encontro e demoraram pouco ou nada a instalar-se no meio-campo adversário. O volume ofensivo não era gigante, mas o domínio bastava para que os homens de Filipe Martins estivessem confortáveis em campo, e sem permitir qualquer atrevimento ao clube do Campeonato de Portugal.

Cinco minutos resolvem a questão

E em cinco minutos o Casa Pia resolveu a questão.

Aos 26 minutos, depois de um grande trabalho na área, Rafael Martins marcou o golo da tarde, e justificou a aposta repetida de Filipe Martins.

Pouco depois, aos 31 minutos, foi Anderson, depois de uma recuperação no ataque, a fazer o 2-0.

Se o Casa Pia já estava confortável na partida, a partir desse momento acomodou-se de «cadeirinha» para a hora que faltava jogar. Para o Valadares, a montanha para escalar ficava cada vez maior.

E foi essa a toada do encontro até ao apito final.

O conjunto nortenho, justiça seja feita, entrou com outra cara para a segunda parte. Os gaienses subiram linhas, conseguiram chegar várias vezes à baliza de Bravim, mas só conseguiram incomodar o guardião da casa um par de vezes, e nunca de forma perigosa.

O Casa Pia, por sua vez, limitou-se a gerir o jogo, mas sem nunca tirar os olhos da baliza contrária. Nesse aspeto, também houve oportunidades para ampliar a vantagem, mas a finalização, essa, já não foi tão amiga na etapa complementar.

O Casa Pia, surpresa do campeonato, é avesso a surpresas na Taça e fez o seu trabalho. A viagem até aos oitavos de final está garantida.

-------------------------------------------

FICHA DE JOGO

Estádio Nacional

Árbitro: André Narciso (AF Setúbal)

ONZE DO CASA PIA: João Bravim, Eduardo Ferreira, Léo Bolgado, João Nunes e Zolotic; Derick Poloni, Afonso Taira (Neto, 60m) e Cuca (71m); Vitó (Lelo, 78m), Rafael Martins (Carnejy, 60m) e Anderson (Diogo Pinto, 60m).

ONZE DO VALADARES: Pedro Carvalho, Marlon, Obi, Johny (Pio, 80m), Vasco (Rafa, 46m), Assis, Cunha, João Pinto (Couto, 65m), Mauro (Sani, 65m), Guilherme e André Claro (Gonçalo, 80m).

Ao intervalo: 2-0

Marcadores: Rafael Martins (26m) e Anderson (31m).

Disciplina: Vitó, cartão amarelo (77m) e Lelo (84m).