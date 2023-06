Evanilson, jogador do FC Porto, em declarações à SportTV1, após a conquista da Taça de Portugal frente ao Sp. Braga (2-0):



«Estou muito feliz por mais um título. A equipa está de parabéns. Agora vamos comemorar.



A lesão? Estava a sentir-me bem no jogo, o mister estava a elogiar-me. Mas senti um desconforto na coxa. Espero que não seja nada de grave.



Três troféus? Claro que queríamos conquistar o campeonato, era o mais importante. Mas fechámos a época com três títulos e estamos de parabéns.»