Declarações do treinador do São Martinho, José Bizarro, na sala de imprensa do Estádio Comandador Abílio Ferreira de Oliveira, após a derrota por 2-0 ante o Casa Pia, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal:

«[Satisfeito] com o que a equipa produziu e com a entrega, com a competência da primeira parte. Eles cumpriram à risca o plano, o que treinámos a semana toda. Eu conhecia muito bem o Casa Pia, tive oportunidade de fizer ao Filipe [Martins] no jogo na Covilhã, há dois anos, no ano em que o Casa Pia não subiu, que era uma injustiça se naquele ano não subisse, porque era a equipa que jogava melhor futebol. Acabaram por subir o Estoril, o Vizela e o Arouca. Mas o trabalho está aí: uma equipa competente, continua a jogar da mesma forma, com jogadores competentes, que na altura já estavam e, por conhecê-lo bem, alterei um bocadinho a estratégia.»

«Se eu viesse aqui jogar com o Casa Pia da forma completamente escancarada como jogamos [habitualmente], agora se calhar estávamos aqui a lamentar uma goleada. No fundo, no final, ia dar ao mesmo, a eliminação, mas esta equipa precisa de ganhar confiança, porque tem bons jogadores. Se passássemos, era excelente e fi-los acreditar que era possível, dei-lhes muitos exemplos ao longo da carreira que tive e eles acreditaram.»

«No início da segunda parte entrámos desconcentrados. O Casa Pia teve um ou dois lances em que assustou, depois lapso defensivo, golo, estragado o jogo. A partir daí é complicado virar o jogo. Estamos a falar de uma equipa da primeira divisão e nós somos da quarta, é uma diferença grande.»

[Expulsão do Nuno Moreira dificultou:] «Virar o resultado com o Casa Pia é difícil, com menos um mais difícil é. Reparem, e eu não estou a criticar o árbitro, mas eu perco um jogador para domingo, quando voltarmos à realidade [campeonato] e é isso que me preocupa. E tantas vezes que o mesmo lance acontece e mandam levantar, siga jogo e não se passa nada. Acho que podia ter havido esse cuidado, mais ainda era a equipa mais fraca em campo. Era escusado o segundo amarelo. Se é ou não amarelo, não sei, mas mandava seguir. Complicou porque ficámos com menos um, mas acima de tudo é um jogador que é o capitão, tem a sua história no clube e vai fazer falta para domingo.»