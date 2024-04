Aursnes, jogador do Benfica, em declarações na flash interview à RTP, após o empate com o Sporting (2-2), no Estádio da Luz, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal:

«[Opinião sobre o jogo] Foi um bom jogo, infelizmente, não ganhámos, mas demos o nosso melhor. O Sporting foi mais eficaz.»

«[Adeptos cantaram pela equipa no final] Ajudaram-nos muito hoje, estiveram sempre connosco, empurraram-nos e deram-nos energia. Foi espetacular. Sentimo-nos muito bem, mas infelizmente não conseguimos ganhar.»

«[Que efeito poderá ter este resultado?] Espero que possamos aprender alguma cosia com este jogo e no sábado voltamos à carga. Estamos esperançosos de que podemos ganhar e sábado vamos tentar ganhar.»

«[Sábado vão ter o jogo mais importante da época?] O jogo seguinte é sempre o mais importante, vamos dar 100 por cento em todos os jogos e sábado será importante. Vamos recuperar bem e tentar ganhar»