*Por Mariana Rebelo Silva



O Tondela venceu o Mafra, por 3-0, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, esta noite no Estádio João Cardoso. Tiago Dantas, Manu Hernando e Neto Borges apontaram os golos que deixam a formação beirã... à beirã da primeira presença na final da Taça de Portugal.

O Tondela entrou organizado e a pressionar o Mafra, a mostrar a superioridade que lhe competia perante uma equipa do segundo escalão. Na finalização, os três primeiros remates dos beirões saíram todos por cima da baliza de Renan.

O primeiro, aos cinco minutos, saiu dos pés de Pedro Augusto, após um cruzamento de Bebeto contra um adversário. Sem perigo, a bola saiu por cima da barra. No minuto seguinte, Renan já teve que se esforçar. Tiago Dantas, de pé cheio, levou o guardião do Mafra a esticar-se diante das redes e a defender para canto. Depois, aos nove minutos, mais uma extraordinária defesa de Renan a voar entre os postes e a impedir Rafael Barbosa de inaugurar o marcador.

Depois das três ameaças do Tondela, chegou a vez do Mafra que começou a subir no terreno. O primeiro remate perigoso da formação de Ricardo Sousa surgiu aos 17 minutos, após um erro de Eduardo Quaresma. O central tondelense perdeu uma bola para Rodrigo Martins e valeu Niasse a defender o remate perigoso do jogador do Mafra.

O emblema da II Liga voltou a criar perigo na sequência de novo erro do oponente, desta feita de Niasse. O guarda-redes entregou a bola de ‘mão-beijada’ a Francis Cann. Depois de alguns segundos de aflição, que levaram à euforia dos mais de 450 adeptos do Mafra, Tiago Dantas impediu que o cruzamento de Cann chegasse a Pedro Lucas. Erros da defensiva beirã que o Mafra não aproveitou.

Os beirões fizeram a festa cinco minutos depois (38 min), quando Tiago Dantas apareceu dentro da pequena área e só precisou de encostar. Num lance de contra-ataque, Bebeto cruzou para o centro da área. Gui Ferreira desviou para o segundo poste, onde apareceu Tiago Dantas que resolveu, com alguma facilidade.

Na segunda parte, o Tondela optou por uma abordagem mais cautelosa. Já o Mafra ia crescendo e aproximando-se da baliza de Babacar Niasse. Aos 54 min, Francis Cann rematou forte, fora da grande área, para as mãos do guardião do Tondela. Na resposta, Rafael Barbosa atirou para as mãos de Renan.

O Tondela alargou a vantagem no marcador, aos 65 minutos. Após um livre batido por Bebeto para o segundo poste, Manu Hernando surgiu sozinho e, de cabeça, apontou à baliza adversária. O guarda-redes do Mafra ficou colado ao relvado.

Os tondelenses mantinham a pressão ofensiva e a transição rápida voltou a dar frutos, nove minutos depois, com o Tondela a confirmar a superioridade. Rafael Barbosa acelerou no corredor e esperou a entrada rompante de Neto Borges. Após cruzamento rasteiro, o lateral só teve de finalizar. Estava feito o 3-0.

O Mafra não se dava por vencido e a dois minutos dos 90, Okitokandjo, acabado de entrar, cabeceou picado para dentro da baliza de Niasse. Vítor Ferreira decidiu consultar o VAR e anulou o golo por falta sobre Ricardo Alves.

O Tondela está, assim, à beira da final, a primeira da sua história.