O Corinthians de António Oliveira venceu os uruguaios do Racing por 3-0 e, com o primeiro lugar do Grupo F, segue para os oitavos de final da Taça Sul-Americana. Já o Bragantino de Pedro Caixinha não foi além de empate na visita aos chilenos do Coquimbo Unido (1-1) e, no segundo lugar do Grupo H, terá de disputar os play-offs.

Num embate entre os dois primeiros classificados, o Corinthians não facilitou na Neo Química Arena e chegou ao intervalo já a vencer o Racing por 2-0, com golos de Garro (22m) Yuri Alberto (25m). Já na segunda parte, Igor Coroado, num grande lance individual, fez o 3-0.

Um jogo que ficou marcada pela sentida despedida de Paulinho, médio de 35 anos, que termina contrato depois de ter acumulados 2019 jogos e 40 golos pelo Timão.

Com esta vitória, o Corinthians fecha a fase de grupos no primeiro lugar do Grupo F, com 13 pontos, mais dois do que o Racing e mais quatro do que o Argentino Juniors.

Entretanto, no Grupo H, o Bragantino escorregou na visita aos chilenos do Coquimbo (1-1) e não foi além de um segundo lugar que obriga à disputa de um play-off de acesso aos oitavos com uma das equipas proveniente da Libertadores.

A equipa de Pedro Caixinha chegou ao intervalo a perder, depois de Escobar ter colocado os chilenos em vantagem, com um golo aos 40 minutos, e só conseguiu chegar ao empate já em período de compensação, com um golo marcado por Helinho.

Com este empate, o Bragantino ficou no segundo lugar do Grupo H, atrás do Racing que, com um triunfo sobre o Luqueno (3-0), garantiu o primeiro lugar e o acesso direto aos oitavos de final.