O Bragantino comandado por Pedro Caixinha venceu na última madrugada os paraguaios do Sportivo Luqueño, com reviravolta no marcador (3-2), e continua na luta pelo apuramento para os oitavos de final na Taça sul-americana.

À entrada para a sexta e última ronda, a equipa brasileira tem os mesmos 12 pontos do que o Racing Club no Grupo H e apenas o vencedor do grupo tem o apuramento direto para a fase a eliminar, enquanto o segundo classificado terá de disputar um play-off com uma equipa proveniente da Libertadores.

O Bragantino, que vai visitar o Coquimbo Unido, tem enorme desvantagem na diferença de golos para o Racing (de um golo positivo para oito), pelo que terá de fazer melhor do que os argentinos que, na última jornada, recebem o Sportivo Luqueño.

No jogo de quinta-feira à noite, o Bragantino esteve a perder por 1-0 e 2-1, mas empatou primeiro por Helinho (15m), e depois deu a volta ao marcador no último quarto de hora, com golos de Lincoln (74m) e novamente de Helinho (80m).

Veja aqui o resumo do jogo: