José Valas, treinador do Caldas, em declarações na conferência de imprensa após a sua equipa ter obirgado o Benfica a ir aos penáltis para passar à próxima fase da Taça de Portugal.

«O que disse aos jogadores foi que quem faz o que fizemos hoje, aumenta a responsabilidade para a nossa realidade. Temos de ser ainda mais exigentes agora no regresso ao campeonato porque mostrámos que somos capazes de nos superar.

Não foi só empatar com o Benfica nos 120, mas empatar com este Benfica. Uma equipa que tem sido dominadora no campeonato, que fez o que fez no PSG, e que nos respeitou muito. Meu apreço pelo treinador do Benfica que nos respeitou e reconheceu que temos qualidade.»

[equipa nunca desceu linhas para defender muito atrás, nem queimou tempo]

«Ainda na primeira parte mandámos aquela bola ao poste e senti que estávamos com muito entusiasmo, lembro-me de o João Silva ir buscar uma bola a correr para fazer um lançamento. Num jogo em que estava empatado com o Benfica. Quem conhece o Caldas sabe que somos assim. Nunca diria a um jogador para se mandar para o chão de propósito. Há outras formas de fazer as coisas. Esta é a nossa forma de estar. Exemplo foi o que aconteceu no Campo da Mata. Teve mais preto e branco do que vermelho, não é normal acontecer, exceto em Alvalade e no Dragão. E sabíamos que aqui ia acontecer, foi fantástico e exemplo para o futebol português.»

[sobre as lágrimas do jogador que falhou o único penálti]

«O Clemente é um jogador experiente. Já passou pela II Liga. Foi o primeiro que fui abraçar. Tenho alguma preocupação por este tipo de situações, mas se fosse outro jogador com menos experiencia, podia ser mais complicado. Todos juntos, vamos reagir já no próximo jogo.»