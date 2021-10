Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na flash interview da SportTV1, após a goleada por 5-0 frente ao Sintrense, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal:



«Acho que fomos competentes. Hoje em dia não é fácil jogar contra equipas de escalões inferiores. Trabalha-se bem, há jovens com muita ambição, equipas técnicas apretrechadas de vários elementos que organizam bem as suas equipas. Não há jogos fáceis. Fomos muito competentes no equilíbrio que tivemos no jogo.



O Sintrense começou por defender num bloco baixo e bem. Ocupou a lagura do campo e teve um preenchimento muito interessante dos espaços no corredor central. Isso só valoriza a nossa prestação e a nossa vitória. Tínhamos obrigação de ganhar e foi o que fizemos. Parabéns aos jogadores pela seriedade que demonstraram.



Oportunidades a jogadores? Não vejo as coisas dessa forma. As respostas que eu quero e as oportunidades que vão aparecendo, é de acordo com o trabalho diário. Não jogo para ter confiança, treino para ter confiança para jogar. Depois há jogos que correm melhor, outros que não correm tão bem. Houve momentos em que os jogadores tiveram algumas situações de qualidade técnica, mas neste tipo de jogos nem é isso que vem cá para cima. É sim, a seriedade, a entrega e a inteligência com que conseguimos ferir o adversário. Não fizeram um jogo espetacular, se calhar, mas eu vejo outros momentos que são mais importantes.



Saída do Sérgio Oliveira foi a pensar no AC Milan? Não. Tirei o Wendell porque ele llevou um toque na primeira parte e depois de algum tempo sem jogar no clube de onde veio, achámos que era importante ter competição. O Sérgio saiu porque tinha de mudar no meio-campo e dar a mesma qualidade em termos de passe curto e passe longo. Foram opções a pensar neste jogo e com resultado mais confortável, permitiu-me fazer essa gestão de forma mais cuidada.»