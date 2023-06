A equipa masculina do Sporting sagrou-se octocampeã nacional de ténis de mesa, após voltar a bater o São Roque por 3-0 no segundo jogo da final do play-off.

Os leões, também campeões em título em femininos, alcançaram o 40.º título nacional numa temporada na qual também conquistaram a Supertaça e a Taça de portugal.

Durante a época, a equipa leonina composta por Bode Abiodun, Diogo Chen, Diogo Carvalho e Diogo Silva venceu todos os encontros que realizou.