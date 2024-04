Pedro Martínez está na final do Estoril Open!

Este sábado, em jogo das meias-finais, o tenista espanhol derrotou Casper Ruud, campeão em título, e garantiu passagem à final do torneio português.

O número 77 do ranking mundial derrotou o oitavo, primeiro cabeça de série do torneio, num jogo de três sets, que demorou três horas e seis minutos, e acabou com os parciais 6-4, 4-6, e 6-4, este último ainda se esperava uma reviravolta épica de Casper Ruud, mas o espanhol foi mais forte.

Pedro Martínez garante assim a terceira final da carreira num torneio ATP.

Com este resultado, Pedro Martínez vai encontrar na final deste domingo o polaco Hubert Hurkacz.