Ashleigh Barty bateu Karolina Pliskova em três sets e conquistou o torneio de Wimbledon pela primeira vez na sua carreira.



A número um mundial superiorizou-se no primeiro parcial - chegou a estar a vencer por 4-0 e 5-1 -, mas permitiu uma ligeira recuperação à checa. Ainda assim, a australiana triunfou por 6-3.



O segundo set foi mais equilibrada e Barty quebrou, numa fase precoce, o saque à adversária, 13.ª da hierarquia mundial. No entanto, Pliskova conseguiu recuperar e quebrou o serviço a Barty quando este servia para ganhar o Grand Slam londrino.



Pliskova foi superior no tie-break e forçou uma terceira partida, algo que não acontecia desde 2012. Apesar de ter vencido a segunda partida, a antiga número um mundial cedeu logo a abrir - esteve a perder por 3-0 - e acabou derrotada por 6-3.



Ash Barty venceu assim o segundo Grand Slam da carreira depois de ter conquistado Roland Garros em 2019.