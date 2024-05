Nuno Borges, tenista português, igualou esta segunda-feira a melhor classificação no ranking mundial da ATP, depois de subir ao 46.º lugar. Novak Djokovic continua a ser o melhor tenista.

O português de 27 anos escalou sete lugar, depois de chegar aos «oitavos» do Masters 1000 de Roma, onde perdeu com Zverev, vencedor do torneio. De destacar que já tinha alcançado esta posição em fevereiro deste ano.

Relativamente ao top-10, Sinner mantém segundo lugar, com Carlos Alcaraz a fechar o pódio. O alemão Alexander Zverev venceu o torneio romano e subiu para a quarta posição. Medvedev é o quinto, enquanto Hubert Hurkacz, vencedor do Estoril Open 2024, ultrapassou Tsitsipas e chegou a oitavo.

Nuno Borges continua a ser o único português no top-100, mas Jaime Faria, de 20 anos, aproximou-se e entrou no top-200, depois de subir 50 (!) lugares, para o 183.º

No que toca ao ranking feminino, a polaca Iga Swiatek continua a liderar, seguida de Sabalenka e Coco Gayff, respetivamente. Francisca Jorge é a 198.ª.