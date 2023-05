Emma Raducanu vai falhar os «próximos meses» de competição, anunciou esta quarta-feira a tenista de 20 anos.

Segundo revelou nas redes sociais, a jovem britânica vai submeter-se a uma cirurgia às duas mãos para debelar um problema que já se vem arrastando há dez meses.

«É seguro dizer que os últimos dez meses têm sido difíceis, pois tive de lidar com um lesão recorrente num osso das duas mãos. Tentei o meu melhor para gerir a dor e jogar durante esse período, reduzindo a carga de treino de forma dramática, perdendo semanas inteiras de treino e encurtar o final da temporada passada para me curar. Infelizmente, não foi suficiente», escreveu Emma.

Além da operação às mãos, Raducanu informou ainda que vai submeter-se a outra «pequena cirurgia» para resolver uma lesão no tornozelo.

«Dói-me muito falhar os eventos de verão», confessou a número 85 do mundo, que vai, desta forma, falhar Roland Garros e Wimbledon, os dois próximos Grand Slams da época.

Emma Raducanu irrompeu no ténis mundial em setembro de 2021, então com 18 anos, quando ganhou o US Open vindo da qualificação. É uma das grandes promessas do ténis mundial, mas desde então não mais conseguiu a regularidade necessária para se manter no top 10 do ranking, algo que alcançou após a conquista do Major norte-americano.