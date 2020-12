Neymar realizou esta segunda-feira exames médicos para avaliar a lesão contraída no tornozelo esquerdo no jogo com o Lyon e, segundo o boletim clínico do PSG, os resultados são «tranquilizadores», o que indica que não há fratura, embora o PSG ainda vá realizar mais exames ao jogador, para ter certezas absolutas.

«A avaliação clínica e radiológica de Neymar Jr, de acompanhamento da entorse do tornozelo esquerdo ocorrida na noite passada, é tranquilizadora. Novos exames serão realizados em 48 horas», pode ler-se.

Recorde-se que, nos minutos finais da partida com o Lyon, o internacional brasileiro sofreu uma entrada dura de Thiago Mendes, ficando com o tornozelo preso por baixo do corpo do adversário.

De imediato, ouviram-se gritos de agonia do dez dos franceses, solicitando a entrada da equipa médica. Com o Parque dos Príncipes vazio, foi possível ouvir o choro de Neymar enquanto recebia assistência.

Logo de seguida, o árbitro do encontro foi ao monitor rever a entrada de Thiago Mendes sobre o compatriota e decidiu mostrar-lhe o cartão vermelho, anulando o amarelo mostrado inicialmente.