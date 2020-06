Natxo González manifestou-se satisfeito com o ponto que o Tondela conquistou no Estádio da Luz. Depois de três meses de paragem e a jogar em casa de um dos candidatos ao título, o treinador espanhol acabou por considerar o empate como muito positivo.

«Um ponto é sempre positivo. É um ponto depois deste tempo que vivemos, desta pré-época anormal. Para começar era um jogo muito exigente e somamos um ponto, o que, para nós, é importante», começou por destacar na conferência de imprensa que se seguiu ao jogo.

O Tondela foi forçado a duas substituições forçadas durante o jogo e a equipa acabou o jogo visivelmente desgastada face à intensa pressão do Benfica. «Desde o primeiro dia que sabia que ia ser assim. Estivemos quase três meses sem competir e jogámos frente a um rival muito superior. Sabia que ia ser assim, por isso queria equilibrar o jogo. A bola não entrou nos últimos vinte minutos em que já estávamos mais fechados na nossa área, mas no resto do jogo estivemos bem. Tínhamos de ser mais defensivos, diante deste rival e com esta debilidades físicas que já esperávamos. Tinha de ser assim», comentou ainda.