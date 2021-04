O treinador do Tondela, Pako Ayestarán, em declarações na conferência de imprensa após a derrota frente ao Benfica (2-0), em jogo da 30.ª jornada da Liga:

[Análise ao jogo] «Em primeiro, jogámos contra uma grande equipa. No primeiro tempo foram muito superiores a nós, por mérito deles e por demérito nosso. Por mérito deles porque foram capazes de posicionar-se no terreno de jogo de forma a que nos custou muito a chegar ao jogo entre linhas que tinham com Walschmidt, com Rafa e com Everton. Não fomos capazes de estar curtos, havia demasiado espaço. A partir daí, fizeram os golos. Nada a dizer do primeiro tempo, não fomos capazes de ajustar essas posições. No segundo tempo, fomos capazes de estar com as linhas mais próximas e já não estivemos tão condicionados pela posição do Seferovic. Isso fez com que chegássemos mais aos passes intermédios. Fomos também mais agressivos na pressão inicial sobre a saída de três que eles faziam com o Gabriel. Fruto disso, mudou o jogo. Tivemos mais posse de bola, tivemos melhores transições e tivemos oportunidades para entrar no jogo. Não fizemos o golo que podia fazer com que estivéssemos no jogo.

[É o Tondela da segunda parte que quer para o resto do campeonato?] Todos os treinadores querem que a sua equipa seja dominante, que tenha a capacidade de ter bola, de criar ocasiões e de não sofrer no seu próprio campo. No segundo tempo conseguimos isso e é para estar satisfeito. Tendo pela frente uma equipa como o Benfica e fomos capazes de estar no jogo e ter controlo nessa segunda parte.»