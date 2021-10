*por Carlos Eduardo Esteves

O treinador do Tondela, Pako Ayestaran, em declarações na sala de imprensa após a derrota por 3-1 com o FC Porto na nona jornada da Liga 2021/22:

«Se a expulsão condicionou? Sim, claro. Se com 11 é difícil jogar com equipas como o Porto, com 10 mais ainda.Começámos bem o jogo. Cometemos um erro no primeiro golo. E depois da expulsão o jogo tornou-se difícil. Na segunda parte tentámos equilibrar a defesa e ter a possibilidade de sair numa transição. »

Depois da expulsão, deixou a equipa com dois médios. Não ter colocado ali mais ninguém deu espaço ao Porto?

«Pensei mudar. Mas tinha de passar a jogar ou num 4-1-3-2 ou um 4-5-0 ou com três na defesa e fazer um 5-3-1. Optei pelo 4-4-1. Na segunda parte funcionou a nível defensivo. Tinha esperança de que alguma transição pudesse dar um golo. Por isso não fiz nenhuma alteração até ao minuto 75. Quando a toalha é curta, ou tapas a cabeça, ou tapas os pés...»

Este é o melhor Tondela, como tinha dito antes do jogo, apesar do resultado de hoje?

«Não foi o melhor Tondela porque a expulsão não nos permitiu que fôssemos. Creio que começámos muito bem o jogo. Queríamos que não acontecesse como no ano passado: não sairmos do nosso meio campo. Tratámos de jogar em campo contrário nos primeiros minutos e jogar longe da nossa área. Estávamos bem até à expulsão que mudou tudo. A equipa está bem, está viva. Demos tudo. Fomos atrevidos em determinados momentos, tivemos determinação e solidariedade.»

A derrota afeta?

«Nada. Cada jogo é uma história. Para este, tínhamos de ter o melhor Tondela e o pior Porto. A partir sobretudo do empate, o FC Porto reagiu bem. Foi difícil fechar a largura,com Díaz e João Mário e os movimentos interiores do Vitinha. Há que dar mérito ao Porto que, depois da expulsão, fez um bom jogo.»