Está instalada a polémica em torno da seleção eslovena de basquetebol. A jogadora Cristina Ouviña, da seleção espanhola, divulgou fotos no Instagram na noite de segunda-feira, onde se pode ver Luka Doncic e alguns colegas de seleção a jogar póquer e a beber vodka, sem cumprir o obrigatório distanciamento social e uso de máscara.

A delegação eslovena ainda não comentou o caso, mas a jogadora responsável pela divulgação das imagens já reagiu no Instagram.

«Gostaria de pedir desculpa a quem se possa ter sentido prejudicado com as fotos que publiquei nas redes sociais, especialmente aos membros da delegação da Eslovénia, a quem não me cansarei de pedir desculpa», escreveu Ouviña.

Dado o rígido protocolo sanitário em vigor para estes Jogos Olímpicos, os atletas em causa podem enfrentar a expulsão da prova.