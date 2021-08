Os irmãos Diogo Costa e Pedro Costa caíram para o 13.º posto na classe 470 de vela dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, ficando mais longe da regata das medalhas.

A dupla lusa foi 10.ª na sétima regata, primeira do dia, e, depois, 16.º colocada na oitava.

Diogo Costa e Pedro Costa estão agora no 13.º posto, somando 76 pontos, a 18 da embarcação que segue em 10.º, última a apurar-se para a medal race, quando faltam disputar duas regatas da fase regular.

A prova continua a ser dominada de forma confortável pelos australianos Will Ryan e Matthew Belcher, com 14 pontos, 19 a menos do que os segundos classificados, os espanhóis Jordi Xammar e Nicolás Rodríguez García-Paz.

Na segunda-feira, as embarcações 470 partem para a nona e 10.ª regatas, em Fujisawa, a partir das 14:35 locais (06:35 em Lisboa), com a regata das medalhas marcada para quarta-feira.