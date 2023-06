Angel Di Maria está muito perto de regressar ao Benfica, conforme o Maisfutebol escreveu há uma semana, mas há um outro clube a suspirar por ver voltar o internacional argentino que se sagrou campeão do mundo em dezembro.

É Gonzalo Belloso, o próprio presidente do Rosario Central, clube no qual se formou Angelito, quem admite que esse é o sonho de todos no clube.

«Di Maria é Rosario Central e o Rosario Central é a sua casa. É um jogador formado aqui desde os infantis e que chegou à primeira equipa, a internacional e é o maior da história. Não temos nenhum embaixador como ele. É dos nossos maiores orgulhos», começou por dizer o dirigente, recentemente eleito.

E Belloso vai mesmo mais longe e garante, citado pelo Olé, que o clube vai esperar o tempo que for preciso pelo filho pródigo.

«Como presidente do clube, ficaria encantado se ele viesse. Encontrámos o clube numa enorme crise institucional, económica e desportiva. Se durante estes quatro anos [de mandato], Di Maria decidir vir, vai ajudar-nos muitíssimo. Se não for agora, que seja no próximo ano. Aguardaremos o tempo que for preciso e vamos organizar o clube para podermos desfrutar quando ele vier», concluiu.