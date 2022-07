Andreas Christensen é a mais recente contratação do Barcelona, satisfazendo um desejo de Xavi Hernandez para reforçar a zona da defesa, face às saídas iminentes de Umititi e Lenglet.

Na manhã desta quinta-feira, o internacional dinamarquês foi apresentando nas instalações do clube catalão, numa cerimónia que contou com a presença do presidente, Joan Laporta.

«Estou muito orgulhoso de estar aqui. Desde os oito anos de idade que tinha o sonho de jogar como profissional no Barcelona. Quando comecei a ver futebol, fiquei atraído pelo Barça, estou muito orgulhoso em estar aqui», adiantou o defesa de 26 anos.

No Chelsea, o seu clube anterior, não foi um titular absoluto. O dinamarquês afirma que vai lutar por um lugar na equipa blaugrana, dizendo ainda que a competição é «saudável».

Já Laporta refere que está satisfeito com a chegada de Christensen e com a vontade do jogador em representar o emblema culé.

«Ele tinha o desejo de ser nosso jogador e é isso que nós queremos, jogadores que tenham vontade de estar aqui. O seu sonho está a tornar-se realidade», contou o presidente do Barcelona.

Andreas Christensen chega ao Barcelona a custo zero, após terminar contrato com o Chelsea.