O avançado brasileiro Tiquinho Soares, ex-FC Porto é reforço do Olympiakos, equipa grega treinada por Pedro Martins, conforme o Maisfutebol tinha informado na semana passada.

O jogador de 30 anos reencontra assim um técnico com quem trabalhou no V. Guimarães durante meia época, com sucesso tal que se transferiu para o FC Porto após nove golos marcados em 22 jogos.

Tiquinho Soares vai voltar assim ao ativo, depois de ter estado parado nos últimos meses, depois de ter tido salários em atraso nos chineses do Tianjin Teda.

O avançado assinou com o campeão grego até 2024.